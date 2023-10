10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor weiterer Stabilisierung

Der DAX dürfte fester in den Handel starten. Die Entspannung an den US-Anleihenmärkten und die positiven Vorgaben von den US-Börsen und aus Fernost dürften auch hierzulande für Kursgewinne sorgen.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

An den Börsen in Fernost setzt am Donnerstag teilweise Erholung ein. In Tokio rückt der Leitindex Nikkei zwischenzeitlich um 1,52 Prozent auf 30.989,90 Punkte vor. In Shanghai findet auch am Donnerstag kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am letzten Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt unterdessen zeitweise 0,50 Prozent auf 17.281,87 Punkte.

3. SMA Solar erhöht Ausblick nach starkem 3. Quartal

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat im dritten Quartal das Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zur Nachricht

4. : Redcare Pharmacy steigert Umsatz im 3. Quartal deutlich

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat den Umsatz im dritten Quartal dank besserer Geschäfte in sämtlichen Märkten und der Konsolidierung von Mediservice kräftig gesteigert. Zur Nachricht

5. Gerresheimer-Aktie: Wachstum verlangsamt sich

Das Umsatzwachstum von Gerresheimer hat sich im dritten Geschäftsquartal wie von Analysten erwartet abgeschwächt. Zur Nachricht

6. Außerordentliche Änderung: KRONES-Aktien ersetzen SUSE-Aktien im SDAX

Die Aktien von KRONES ersetzen die von SUSE im SDAX. Zur Nachricht

7. GRENKE-Aktie: Leasingneugeschäft wächst

Der Leasingspezialist GRENKE sieht sich bei seinem Neugeschäft auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zur Nachricht

8. RENK-Aktie kommt doch nicht: RENK sagt Börsengang ab

Der Börsengang des Antriebstechnik-Herstellers RENK findet nicht statt. In den letzten Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, hieß es wenige Stunden vor dem geplanten Gang auf das Parkett in einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich nach Verlusten

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert. Nach teils deutlichen Abschlägen in den vergangenen Tagen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember am Morgen 86,26 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vorabend.

10. Euro auf Erholungskurs

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine moderate Erholung vom Vortag fortgesetzt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0525 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.