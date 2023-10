Leichte Entspannung am Anleihenmarkt: DAX-Stabilisierung dürfte sich fortsetzen -- Erholung an Asiens Börsen -- SMA Solar erhöht Ausblick nach starkem 3. Quartal -- RENK sagt Börsengang ab

Die Entspannung an den US-Anleihenmärkten und die positiven Vorgaben von den US-Börsen und aus Fernost dürften auch hierzulande für Kursgewinne sorgen. An der Wall Street hatten Als überraschend schwache US-Jobdaten, die die Zinsangst dämpften, Anleger wieder Mut fassen lassen. Anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen bleiben aber dennoch ein Belastungsfaktor am Markt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Ein Blick auf die steigenden Renditen der europäischen sowie US-amerikanischen Anleihen drückte auf die Stimmung. Zudem gab es weitere Ruhe in dem gerade erst hinausgezögerten US-Haushaltsstreit. So hat das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy überraschend abgesetzt. Nun könnte es im November erneut zu einem Shutdown kommen.

Der aktuelle ADP-Arbeitsmarktbericht für den Monat September, der unmittelbar vor Handelsbeginn veröffentlicht wurde, zeigte, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im September weniger stark gestiegen ist als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat wurden lediglich 89.000 neue Stellen geschaffen, während Ökonomen ein Wachstum von 160.000 Jobs prognostiziert hatten. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag veröffentlicht wird. Im Tagesverlauf standen zudem weitere Konjunkturmeldungen auf der Agenda. Laut einer Umfrage von S&P Global zeigte die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche im September eine leicht gedämpftere Entwicklung im Vergleich zum Vormonat. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor, ermittelt von S&P Global, sank von 50,5 auf 50,1 Punkte und damit etwas weniger als zuvor prognostiziert. Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im August um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 29. September außerdem überraschend verringert, nachdem Experten zuvor mit einem unveränderten Stand gerechnet haben.

Die Börsen mussten am Dienstag noch erhebliche Verluste verkraften, da die Renditen am Anleihemarkt erneut deutlich angestiegen waren. Die überraschend robusten Jolts-Daten zum US-Arbeitsmarkt verschärften bereits bestehende Sorgen bezüglich der Zinsentwicklung. Diese Daten deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft trotz der kräftigen Zinserhöhungen seitens der Fed nach wie vor solide dasteht. Dies gibt der Zentralbank Spielraum für eine fortgesetzt restriktive Zinspolitik. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau halten wird, um die Inflation in Schach zu halten.

Nach den deutlichen Verlusten am Vortag verlief der Handel am Mittwoch solide. Im Mittelpunkt standen nicht nur die kürzlich erreichten 16-Jahreshochs bei den US-Anleihenrenditen, sondern auch die deutlich gestiegenen Marktzinsen, sowie eine umfangreiche Palette von Wirtschaftsdaten. Zur Wochenmitte gab es aber etwas Entspannung bei den Anleihenrenditen.

An den Börsen in Fernost setzt am Donnerstag teilweise Erholung ein.

In Tokio rückt der Leitindex Nikkei zwischenzeitlich um 1,52 Prozent auf 30.989,90 Punkte vor.

In Shanghai findet auch am Donnerstag kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am letzten Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Shanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten die komplette Woche. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt unterdessen zeitweise 0,50 Prozent auf 17.281,87 Punkte.

Für Erleichterung sorgen in Fernost die positiven US-Vorgaben, nachdem der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP schwächer als erwartet ausgefallen war und Zinserhöhungsängste etwas zurückgingen. Auch dass die Ölpreise den Rückwärtsgang eingelegt haben und die Renditen am US-Anleihemarkt nach dem vorangegangenen starken Anstieg etwas sanken, macht sich an den Parketts in Asien positiv bemerkbar. Besonders Techtitel gehören zu den Gewinnern.

