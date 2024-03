Freundlicher Handel in Wien: So steht der ATX am Mittag

ATX-Performance im Fokus

Der ATX verbucht am Donnerstag Zuwächse.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,43 Prozent höher bei 3.468,79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 110,528 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,005 Prozent leichter bei 3.453,74 Punkten, nach 3.453,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.483,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.453,74 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,71 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 21.02.2024, den Stand von 3.404,68 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 3.400,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3.228,30 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,66 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3.489,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.305,62 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,95 Prozent auf 17,09 EUR), Lenzing (+ 2,72 Prozent auf 30,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,62 Prozent auf 44,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,96 Prozent auf 39,83 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 17,57 EUR), EVN (-0,62 Prozent auf 24,20 EUR), UNIQA Insurance (-0,50 Prozent auf 7,93 EUR), Verbund (-0,37 Prozent auf 67,75 EUR) und Andritz (-0,34 Prozent auf 59,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 496.092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 23,433 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,24 zu Buche schlagen. Mit 9,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

