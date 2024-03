Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich

SLI im Blick

Der SLI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Werte in diesem Artikel

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,34 Prozent aufwärts auf 1.873,12 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,174 Prozent auf 1.870,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1.866,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1.872,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1.877,07 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,269 Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wurde der SLI mit 1.797,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wurde der SLI mit 1.720,27 Punkten berechnet. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, bei 1.762,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,22 Prozent. 1.877,07 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.742,94 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 1,14 Prozent auf 258,40 CHF), VAT (+ 0,97 Prozent auf 447,10 CHF), Partners Group (+ 0,91 Prozent auf 1.280,50 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 647,00 CHF) und Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 92,51 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-9,88 Prozent auf 268,20 CHF), ams (-4,34 Prozent auf 1,29 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 10.800,00 CHF), Sandoz (-0,18 Prozent auf 27,41 CHF) und Schindler (-0,09 Prozent auf 232,70 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2.034.552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 251,498 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net