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Freundlicher Handel: TecDAX im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX im Plus

TecDAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28.15 EUR 0.15 EUR 0.54 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
110.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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freenet AG
24.52 EUR 0.40 EUR 1.66 %
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Infineon AG
58.08 EUR 0.78 EUR 1.36 %
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Kontron
22.78 EUR -0.12 EUR -0.52 %
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Nemetschek SE
71.35 EUR 0.55 EUR 0.78 %
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PVA TePla AG
30.14 EUR 0.34 EUR 1.14 %
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QIAGEN N.V.
37.31 EUR -0.53 EUR -1.41 %
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SAP SE
188.14 EUR -0.88 EUR -0.47 %
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SMA Solar AG
56.00 EUR -0.30 EUR -0.53 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
72.40 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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TeamViewer
7.14 EUR 0.20 EUR 2.95 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.34 EUR 0.18 EUR 0.56 %
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Indizes
TecDAX
4,111.15 EUR 6.63 EUR 0.16 %
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Am Freitag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,21 Prozent fester bei 4.113,11 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 559,765 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 4.106,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4.104,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4.103,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.120,55 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,706 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.837,11 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der TecDAX bei 4.125,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.743,17 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,49 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 2,95 Prozent auf 57,65 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 30,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,81 Prozent auf 73,00 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 58,14 EUR) und TeamViewer (+ 1,64 Prozent auf 7,12 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,23 EUR), Nemetschek SE (-0,98 Prozent auf 70,70 EUR), SAP SE (-0,87 Prozent auf 188,22 EUR), Drägerwerk (-0,72 Prozent auf 110,20 EUR) und Kontron (-0,70 Prozent auf 22,76 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.008.212 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 207,779 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
26.08.26 SAP SE Neutral UBS AG
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG

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