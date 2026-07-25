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SAP Aktie

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148,06 EUR +7,72 EUR +5,50 %
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Marktkap. 161,82 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
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ISIN DE0007164600

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Symbol SAPGF

Goldman Sachs Group Inc.

SAP SE Buy

13:26 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
148,06 EUR 7,72 EUR 5,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen habe sich als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei die Produkt-Pipeline trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten stark./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
147,78 €		 Abst. Kursziel*:
45,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
148,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,21%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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