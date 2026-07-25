SAP Aktie
Marktkap. 161,82 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen habe sich als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei die Produkt-Pipeline trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten stark./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
215,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
147,78 €
|Abst. Kursziel*:
45,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
148,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,21%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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