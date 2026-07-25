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SAP Aktie

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Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

13:51 Uhr
SAP SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
148,92 EUR 8,58 EUR 6,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der robuste kurzfristige Cloud-Vertragsbestand (Current Cloud Backlog) sei ermutigend, schrieb Toby Ogg am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Blieben KI-Umsätze jedoch aus und zeigten Rückmeldungen von Kunden zu KI-Produkten trotz der Investitionen keine klaren Verbesserungen, könnten höhere Ausgaben erforderlich werden, um dem sich verschärfenden Wettbewerb zu trotzen. Dies würde einhergehen mit Risiken für die Margen./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
147,78 €		 Abst. Kursziel*:
18,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
148,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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