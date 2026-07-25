SAP Aktie
Marktkap. 161,82 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der robuste kurzfristige Cloud-Vertragsbestand (Current Cloud Backlog) sei ermutigend, schrieb Toby Ogg am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. Blieben KI-Umsätze jedoch aus und zeigten Rückmeldungen von Kunden zu KI-Produkten trotz der Investitionen keine klaren Verbesserungen, könnten höhere Ausgaben erforderlich werden, um dem sich verschärfenden Wettbewerb zu trotzen. Dies würde einhergehen mit Risiken für die Margen./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Neutral
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
147,78 €
|Abst. Kursziel*:
18,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
148,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
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|SAP Neutral
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|13:26
|SAP Buy
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|UBS AG
|11:11
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:51
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|SAP Buy
|UBS AG
|11:11
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:51
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.