SAP Aktie
Marktkap. 161,82 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Rückmeldungen aus Investorengesprächen mit Konzernchef Christian Klein hätten die Dringlichkeit einer Neuausrichtung des Geschäfts auf Künstliche Intelligenz (KI) unterstrichen, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Veränderungen in großem Umfang umzusetzen sei nicht einfach, doch der deutsche Software-Riese sei strategisch gesehen das fortschrittlichste unter den von ihm beobachteten Unternehmen, um sich an diese neue Welt anzupassen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
157,50 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
157,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,08%
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
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|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
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|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:21
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.