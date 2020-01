Gerüchteküche brodelt: Kommt der Tesla Model Y schon nächsten Monat auf den Markt?

Aktien in diesem Artikel Tesla 508,50 EUR

• Model Y-Auslieferung ursprünglich für Herbst 2020 geplant• Hinweise auf Markteinführung im Februar verdichten sich• Bisher keine offizielle Ankündigung

Teslas Ankündigung des Model Y

Seit der Elektro-Autobauer Tesla seinen neuen Model Y im März 2019 bei einer feierlichen Präsentation vorstellte, warten Fans geduldig auf die Auslieferung der ersten Fahrzeuge. Wie Tesla-Chef Elon Musk bei der Vorstellung verkündete, sei die Markteinführung für den Herbst 2020 geplant. Dieser veranschlagte Zeitraum wurde jedoch schon bei der Bilanzvorlage zum dritten Quartal zum Sommer 2020 revidiert. Nun verdichten sich Hinweise darauf, dass es schon viel früher so weit sein könnte.

Erste Anzeichen für frühere Auslieferung

Die ersten Gerüchte zu einer verfrühten Auslieferung des Tesla Model Y kamen auf, als bekannt wurde, dass der E-Autoproduzent bei der US-amerikanischen Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration, kurz NHTSA, Fahrzeug-Identifizierungsnummern für den Model Y beantragt habe. Die Anzeichen, dass ein baldiger Auslieferungsstart bevorstehen könnte, wurden noch deutlicher, als der US-Autobauer von der kalifornischen Regierungskommission California Air Resources Board, CARB, für den Crossover vor Kurzem die nötige Zertifizierung erhielt.

Tesla-Kunden melden sich zu Wort

Darüber hinaus berichteten verschiedene Tesla-Kunden, die einen Model Y vorbestellt hatten, kürzlich von Tesla-Mitarbeitern darüber informiert worden zu sein, dass die Auslieferung der ersten Modelle schon bald starte. So berichtete der User u/Quaf4 via Reddit, dass er per Telefon darüber informiert worden sei, dass er sein Model Y mit verbesserter Reichweite und Allradantrieb im März/April erwarten könne. Des Weiteren hätte der Tesla-Mitarbeiter gesagt, dass der Model Y Performance schon im nächsten Monat, also Februar, ausgeliefert würde. Natürlich handelt es sich bei diesem Bericht um Hörensagen, jedoch häufen sich auch auf Twitter Meldungen, in denen Kunden davon berichten, über die baldige Auslieferung ihres Model Y informiert worden zu sein.

CONFIRMED from a Tesla employee. Model Y first deliveries happening in 2 weeks.#Tesla #TSLA - Moez (@moez) January 18, 2020

Neue Technologie im Model Y?

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es Musks Unternehmen geschafft hat, die Produktionseffizienz massiv zu steigern. Hier hatte der Tesla-CEO bei einer Veranstaltung anlässlich der Auslieferung der ersten Model 3 der Shanghai Gigafabrik verlautet, der Model Y verfüge über "eine fortgeschrittene Verarbeitungstechnologie", die in der Zukunft vorgestellt werden soll.

Ob der Crossover tatsächlich schon sobald ausgeliefert wird, bleibt abzuwarten. Bisher gab es vonseiten des Autobauers keine offizielle Bestätigung. Einen Blick dürfte hierbei die Zahlenvorlage Teslas am 29. Januar 2020 Wert sein, da eine Ankündigung der Model Y-Auslieferungen hier sehr passend wäre.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Tesla