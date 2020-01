Tesla-Aktie im Kursrausch: Tesla knackt 100-Milliarden-Dollar-Marke

Aktien in diesem Artikel Tesla 517,90 EUR

Die Rekordrally bei der Tesla -Aktie kennt auch am Mittwoch kein Ende. Durch den wiederholt deutlichen Anstieg der Papiere um fast 5 Prozent auf den Rekordwert von mehr als 570 US-Dollar durchbrach die Marktkapitalisierung des Elektroautobauers erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar. Aktuell notiert der Anteilsschein 4,49 Prozent im Plus bei 571,38 US-Dollar.

Damit hat Tesla den bisher zweitwertvollsten Autobauer Volkswagen im Eiltempo überholt. Mit deutlichem Abstand führend bleibt derweil Toyota mit einem Marktwert von umgerechnet mehr als 230 Milliarden US-Dollar.

Am Vortag waren die Tesla-Aktien bereits um mehr als 7 Prozent gestiegen. Weiter gute Stimmung verbreitete am Mittwoch nun eine Analystenstimme: Die Experten des Analysehauses Wedbush hatten ihre Zielmarke für die Aktien deutlich von 370 auf nun 550 US-Dollar nachgezogen. Der Wert liegt damit auf Augenhöhe mit dem aktuellen Kurs - und diente den Anlegern so als Indiz dafür, dass die Mitte Dezember in die Gänge gekommene Rekordrally nicht unberechtigt ist. Vor Weihnachten waren die Papiere noch zu gut 350 Dollar zu haben gewesen, seither haben sie nun schon um mehr als 60 Prozent zugelegt.

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images, John Keeble/Getty Images

NEW YORK (dpa-AFX)