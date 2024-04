FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zurück

FTSE 100-Marktbericht

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 1,97 Prozent schwächer bei 7.808,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,541 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7.965,53 Punkten, nach 7.965,53 Punkten am Vortag.

Bei 7.965,53 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.807,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7.727,42 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2024, einen Stand von 7.558,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, lag der FTSE 100 bei 7.871,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 1,13 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8.044,98 Punkten. Bei 7.404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Croda International (+ 2,56 Prozent auf 48,91 GBP), Centrica (+ 0,69 Prozent auf 1,31 GBP), Severn Trent (+ 0,17 Prozent auf 23,84 GBP), United Utilities (-0,55 Prozent auf 10,01 GBP) und Flutter Entertainment (-0,60 Prozent auf 148,95 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-5,80 Prozent auf 3,43 GBP), Pershing Square (-4,55 Prozent auf 38,22 GBP), Phoenix Group (-4,36 Prozent auf 4,86 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,18 Prozent auf 8,30 GBP) und Antofagasta (-4,18 Prozent auf 21,80 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 78.537.567 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 220,725 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

