Israel-Iran-Konflikt schwelt weiter: DAX deutlich tiefer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Capital Group steigt wieder bei der Deutschen Bank ein -- ProSiebenSat.1 steigert Umsatz -- Tesla im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürften Anleger am Dienstag die Flucht ergreifen.

Der DAX gibt vorbörslich deutlich ab. Auch der TecDAX dürfte niedriger starten.

Die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dürfen am Dienstag weiterhin für große Nervosität unter den Anlegern sorgen. Nach dem direkten Angriff des Irans auf Israel ist noch unklar, wie Israel darauf reagieren will. Schon an der Wall Street und in Asien kam es zu deutlichen Abschlägen. Neben dem Israel-Iran-Konflikt drücken jedoch auch Sorgen die Stimmung, wonach die Zinsen erst später gesenkt werden könnten.

