Auf Kurs

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid bleibt Borussia Dortmund auch in der Bundesliga auf Königsklassenkurs.

Der BVB gewann nach zwei Niederlagen in Folge am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (2:1) und bleibt dem punktgleichen Tabellenvierten RB Leipzig auf den Fersen. Möglicherweise reicht auch der fünfte Tabellenplatz für die Champions-League-Qualifikation. Vor 54 042 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park traf Marcel Sabitzer (22./28./Foulelfmeter) für die Dortmunder. Die Gastgeber kamen durch Maximilian Wöber (36.) zum Anschlusstor.

BVB-Coach Edin Terzic entschied sich für eine große Rotation zwischen den beiden Spielen gegen Atlético Madrid. Jadon Sancho fiel kurzfristig erkrankt aus, somit rückten gleich sechs neue Spieler in die Startformation. Auch der zuletzt glücklose Mittelstürmer Niclas Füllkrug blieb zunächst draußen, für ihn rückte Sébastien Haller ins Sturmzentrum. Der 29-Jährige musste allerdings nach zehn Minuten bereits wieder verletzt vom Feld. Terzic musste erneut umstellen, wechselte statt Füllkrug aber Youssoufa Moukoko ein.

Die Gladbacher hatten sich im 104. Derby der beiden Borussias auf die starke Offensive der Dortmunder eingestellt und wie zuletzt beim 3:1-Sieg in Wolfsburg auf eine Fünfer-Abwehrkette plus zwei defensiven Mittelfeldspielern gesetzt. Der Japaner Ko Itakura rückte dabei wieder vom Abwehrzentrum ins Mittelfeld und löste die Aufgabe dort wiederum gut.

Doch ein langer Ball von Nico Schlotterbeck auf Sabitzer, der von links in den Gladbacher Strafraum eindrang und Torhüter Jonas Omlin aus spitzem Winkel überlistete, genügte den Gästen zum Führungstreffer. Sechs Minuten später sicherte sich Sabitzer mit einem verwandelten Foulelfmeter seinen Doppelpack mit dem 2:0. Schlotterbeck war zuvor von Nathan Ngoumou am Fuß getroffen worden.

In der abwechslungsreichen Partie schafften die Gastgeber mit einem Kopfballtreffer von Wöber nach Ecke von Franck Honorat den Anschlusstreffer. Es war bereits die zehnte Torvorbereitung des zu Saisonbeginn verpflichteten Franzosen. Die Gäste blieben auch bei stärkerem Druck der Gladbacher stets gefährlich. Vor allem der junge Jamie Bynoe-Gittens sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für Unruhe in der Gladbacher Defensive. Zudem gefiel auch der umsichtige Julian Brandt in der Zentrale.

Einen weiteren Strafstoß für Dortmund, den Sabitzer bereits zum 3:1 verwandelt hatte, nahm Schiedsrichter Florian Badstübner nach Videocheck wieder zurück. Kurz darauf musste Karim Adeyemi wegen wiederholten Foulspiels vom Platz und brachte sein Team damit in Unterzahl. Die Gladbacher brachten mit Jordan Siebatcheu und Tomas Cvancara zwei weitere Stürmer, schafften den Ausgleich aber nicht mehr.

BVB bangt um Einsatz von Malen und Bynoe-Gittens

Borussia Dortmund bangt vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) um den Einsatz von Donyell Malen und Jamie Bynoe-Gittens. Beide Angreifer fehlten am Montagnachmittag beim Abschluss-Teamtraining und konnte nur eine individuelle Einheit bestreiten.

Der Niederländer Malen hatte beim 2:1 am vergangenen Samstag in Mönchengladbach nach Verletzungspause ein Kurzcomeback gefeiert. Er war in der 54. Minute für den am Rücken verletzten Bynoe-Gittens eingewechselt worden.

Dagegen scheint Jadon Sancho von einem Magen-Darm-Infekt genesen. Der Leihspieler von Manchester United nahm ohne Probleme am Training teil. Allerdings wurde die Einheit wegen eines Hagelsturms nach rund 15 Minuten unterbrochen.

Die BVB-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,88 Prozent auf 3,43 Euro.

/ri/DP/zb

MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX)