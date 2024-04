10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Kursrutsch

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 1,12 Prozent auf 17.824,50 Punkte ab.

2. Börsen in Asien tiefrot

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (7 Uhr MESZ) 2,24 Prozent auf 38.355,25 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 1,42 Prozent auf 3.013,84 Zähler ab. In Hongkong schwächt sich der Hang Seng 1,03 Prozent auf 16.279,56 Stellen ab.

3. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz zum Jahresbeginn überraschend stark

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 ist dank einer Erholung der TV-Werbemärkte überraschend gut ins neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

4. Nordex verdoppelt Auftragseingang im 1. Quartal

Nordex hat im ersten Quartal den Auftragseingang bei leicht rückläufigen Preisen verdoppelt. Zur Nachricht

5. Lockheed-Aktie profitiert: Lockheed zieht Milliarden-Auftrag an Land

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen 17 Milliarden Dollar schweren Auftrag zur Entwicklung der nächsten Generation eines Abfangsystems erhalten, das die USA vor einem Angriff mit ballistischen Interkontinentalraketen schützen soll. Zur Nachricht

6. Finanzinvestor Capital Group steigt wieder bei der Deutschen Bank ein

Der US-Finanzinvestor Capital Group setzt wieder auf die Deutsche Bank. Zur Nachricht

7. Tesla-Aktie schwächelt: US-Aufseher nach Tiktok-Video zu Cybertruck-Pedal alarmiert

Ein im Internet veröffentlichtes Video, laut dem eine lose Abdeckung bei Teslas Elektro-Pickup Cybertruck das Beschleunigungspedal einklemmen kann, hat die US-Verkehrsaufsicht alarmiert. Zur Nachricht

8. Drägerwerk startet mit leichtem Umsatzrückgang ins neue Jahr

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist schwächer ins neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 90,73 US-Dollar. Das waren 63 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 63 Cent auf 86,04 Dollar.

10. Euro schwächelt

Der Euro ist am Dienstag leicht gefallen und hat damit an die Kursverluste der vergangenen Handelstage angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0617 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0656 Dollar festgesetzt.