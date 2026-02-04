DAX25.045 +0,2%Est506.151 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1789 +0,1%Öl71,12 -0,1%Gold5.180 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukratives Haleon-Investment?

FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor einem Jahr eingefahren

25.02.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Haleon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Haleon PLC
4,53 EUR -0,14 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurde das Haleon-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,96 GBP. Wer vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hat, hat nun 252,845 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Haleon-Papiere wären am 24.02.2026 1.025,79 GBP wert, da der Schlussstand 4,06 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Haleon bezifferte sich zuletzt auf 36,49 Mrd. GBP. Haleon-Anteile wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Haleon-Aktie wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Haleon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Haleon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Haleon PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung