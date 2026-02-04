FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Haleon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das Haleon-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,96 GBP. Wer vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hat, hat nun 252,845 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Haleon-Papiere wären am 24.02.2026 1.025,79 GBP wert, da der Schlussstand 4,06 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Haleon bezifferte sich zuletzt auf 36,49 Mrd. GBP. Haleon-Anteile wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Haleon-Aktie wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
