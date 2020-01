Autobauer: Marke Mercedes fährt BMW davon

€uro am Sonntag

lieferte mit 2,34 Millionen Fahrzeugen 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr aus. BMW steigerte den Absatz seiner Kernmarke um zwei Prozent auf 2,17 Millionen Autos.reklamieren dafür den Titel des weltweit führenden Premiumherstellers: Denn BMW und seine Marken Mini und Rolls-Royce brachten gemeinsam 2,52 Millionen Autos auf die Straße (plus 1,2 Prozent). Autobauer Daimler kam wegen der Schwäche seiner Kleinstwagen Smart hier nur auf 2,46 Millionen Pkw (plus 0,7 Prozent).in der Oberklasse, Audi , konnte sich vom Schrumpfkurs des Jahres 2018 erholen. Der Absatz kletterte 2019 um 1,8 Prozent auf knapp 1,85 Millionen Fahrzeuge.profitierten vor allem davon, dass die Nachfrage nach Luxuswagen am weltgrößten Markt China weiter zulegte, obwohl der gesamte Automarkt dort vor allem wegen des Handelsstreits schrumpfte.__________________________