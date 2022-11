Führungskraft baut JDC Group-Position im Depot aus

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei JDC Group am 16.11.2022 informiert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 18.11.2022 ein. Von in enger Beziehung Grace Beteiligungs GmbH wurden am 16.11.2022 JDC Group-Papiere gekauft. Für je 15,25 EUR wurden 1.000 JDC Group-Papiere erstanden. Das Papier von JDC Group gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 6,00 Prozent auf 15,00 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von JDC Group nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 2,10 Prozent auf 14,90 EUR. Die Aktien von JDC Group sind unterdessen 198,77 Mio. Euro wert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 13.163.298 Anteilsscheine.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 16.11.2022 erfasst. Damals hatte Aragon Holding GmbH in enger Beziehung 1.500 Anteilsscheine zu je 15,20 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net