Führungskraft baut Neon Equity-Position im Depot aus

Insiderdeal

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Neon Equity-Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 14.09.2023 bei Neon Equity verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 18.09.2023 ein. 1.350 Neon Equity-Aktien für jeweils 9,58 EUR kaufte am 14.09.2023 TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung. Mit einem Wert von 9,00 EUR bewegte sich die Neon Equity-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die Neon Equity-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 2,20 Prozent auf 9,05 EUR nach.

TO Holding 1 GmbH führte zuvor am 13.09.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Zu jeweils 9,39 EUR kaufte TO Holding 1 GmbH 2.081 Anteile.

Redaktion finanzen.net