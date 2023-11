Führungskraft erwirbt mehr RCM Beteiligungs-Anteile

Anpassung im Portfolio

Anleger sollten RCM Beteiligungs nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 15.11.2023 bei RCM Beteiligungs. Der Aktien-Deal wurde am 20.11.2023 bekannt gemacht. Von Vorstand Schmitt, Martin wurden am 15.11.2023 RCM Beteiligungs-Papiere gekauft. Für je 1,50 EUR wurden 3.630 RCM Beteiligungs-Papiere erstanden. Die RCM Beteiligungs-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,48 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die RCM Beteiligungs-Papiere letztlich 2,00 Prozent auf 1,52 EUR. Im FSE-Handel wechselten 1.450 RCM Beteiligungs-Aktien den Besitzer. RCM Beteiligungs wird derzeit am Markt mit 19,86 Mio. Euro bewertet. Im freien Handel befinden sich derzeit 12.980.036 Wertpapiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 12.06.2023 RCM Beteiligungs-Anteile gehandelt. Es wurde ein Kauf von 13.632 RCM Beteiligungs-Aktien zu je 1,57 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net