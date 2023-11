Führungskraft schlägt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile los

Depot umstrukturiert

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für Bewegung.

Am 08.11.2023 wurden bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Aktien-Deal wurde am 10.11.2023 bekannt gemacht. Im Portfolio von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Vorstand Rieß, Dr. Markus kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft stieß am 08.11.2023 1.000 Aktien zu je 371,82 EUR ab. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,20 Prozent auf 376,30 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 371,90 EUR nach oben. Im Handel wurden an diesem Tag 727 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird derzeit am Markt mit 50,44 Mrd. Euro bewertet. 136.137.552 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 08.11.2023 statt. Vorstand, Kassow, Dr. Achim, erwarb 135 Papiere zu jeweils 370,00 EUR.

Redaktion finanzen.net