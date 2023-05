Führungskraft schlägt Varta-Anteile los

Aktien in diesem Artikel Varta 20,38 EUR

0,25% Charts

News

Analysen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 08.05.2023 bei Varta verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 09.05.2023 ein. Am 08.05.2023 dampfte VGG Beteiligungen SE, in enger Beziehung, sein Depot um 965 Aktien ein. VGG Beteiligungen SE erhielt 20,99 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 20,95 EUR.

Die Varta-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 2,60 Prozent auf 20,28 EUR nach. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.246 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am Markt ist Varta aktuell 861,79 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 42.641.700 Aktien im Streubesitz.

Zuvor handelte VGG Beteiligungen SE am 03.05.2023 mit Varta-Anteilen. VGG Beteiligungen SE dezimierte sein Engagement um 715 Varta-Papiere zu jeweils 21,25 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com