TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro - Aktie gibt nach

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 48,22 EUR

-0,43% Charts

News

Analysen indizes in diesem Artikel MDAX 32.391,5

-0,8% Charts

News

Analysen TecDAX 3.529,3

-0,4% Charts

News

Analysen

Die Zinsmarge des Darlehens ist an die Entwicklung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) gekoppelt, wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Mögliche Zinseinsparungen sollen in Nachhaltigkeitsinitiativen investiert werden.

Das Transaktionsvolumen konnte dank einer großen Nachfrage und deutlichen Überzeichnung von ursprünglich 150 Millionen auf 300 Millionen Euro verdoppelt wurden. Alle Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren wurden am unteren Ende der Preispanne platziert. Die durchschnittliche Zinsmarge liegt bei 1,2 Prozent, wie die TeamViewer AG mitteilte.

Der Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken einschließlich der Finanzierung umfangreicher Wachstumsinitiativen sowie der teilweisen Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten.

Die TeamViewer-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,86 Prozent auf 48,22 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com