Wirecard wickelt E-Commerce-Zahlungen für Apollo ab - Aktie im Minus

Die Lösung des Zahlungsabwicklers aus Aschheim füge sich nahtlos in den bestehenden Webshop und unterstütze alle von Apollo angebotenen Zahlungsmittel, heißt es in der Mitteilung. Apollo ist mit bundesweit gut 860 Filialen vertreten. Die Optikerkette ist Teil der Grandvision NV . Der Konzern mit Sitz im niederländischen Schiphol verzeichnete mit seinem Deutschlandgeschäft 2018 ein Wachstum von mehr als 5 Prozent auf vergleichbarer Basis.Nachdem die Wirecard -Aktie am Morgen bis auf 133,50 Euro gefallen war, konnte sie sich zuletzt wieder etwas erholen und notierte am Mittag noch 0,26 Prozent tiefer bei 134,45 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

