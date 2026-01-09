DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.762 ±-0,0%Euro1,1641 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
G G Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

10.01.26 06:35 Uhr

G G Engineering äußerte sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 283,5 Millionen INR – eine Minderung von 49,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 561,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

