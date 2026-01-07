DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.849 -0,4%Euro1,1681 ±0,0%Öl60,26 -0,2%Gold4.422 -0,8%
Galaxy Agrico Exports legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

08.01.26 06:35 Uhr

Galaxy Agrico Exports hat am 07.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 19,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Galaxy Agrico Exports -0,310 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Galaxy Agrico Exports im vergangenen Quartal 7,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Galaxy Agrico Exports 7,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

