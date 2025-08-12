DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,13 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1670 +0,2%Öl66,25 -0,1%Gold3.375 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün -- Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Galeria-Verwaltung verlässt Traditionsstandort in Essen

11.08.25 05:24 Uhr

ESSEN (dpa-AFX) - Die Unternehmenszentrale des Warenhauskonzerns Galeria verlässt zum 1. September Essen und geht nach Düsseldorf. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ). "Es zieht das gesamte Service Center mit allen derzeit 690 Mitarbeitenden an den neuen Standort", berichtete sie.

Wer­bung

Dabei handelt es sich um die 1974 errichtete Immobilie "RWI 4" in Düsseldorf-Unterbilk in der Nähe des Medienhafens. Einen Umzug nach Düsseldorf hatten die neuen Eigentümer bereits im vergangenen Jahr im Zuge der jüngsten Insolvenz angekündigt. Offen war lange Zeit, wann genau der Umzug abgeschlossen sein wird. "Das Service Center ist so gelegen, dass wir als Handelsunternehmen nah an das angebunden sind, was uns ausmacht - die Filialen in bester Innenstadtlage", hatte Galeria im Februar mitgeteilt.

Düsseldorfer Architekt entwarf Komplex für Karstadt-Konzern

Die bisherige Firmenzentrale war 1967 bis 1969 als große Hauptverwaltung des Warenhauskonzerns Karstadt im Essener Stadtteil Schuir errichtet worden. Karstadt war eines der Vorgängerunternehmen der heutigen Galeria-Gruppe. Der Architekt kam aus Düsseldorf: Walter Brune. Er hatte zuvor bereits mehrere Warenhausbauten für Karstadt entworfen.

Anfangs bestand der Komplex aus drei Gebäuden, einige Jahre später kam noch ein viertes hinzu. "Zu Hochzeiten arbeiteten in der Karstadt-Zentrale rund 3.000 Menschen", berichtete die WAZ. 2017 wurde der Ursprungsbau unter Denkmalschutz gestellt. "Es ist bedeutend für die Geschichte des Menschen, die Geschichte der Stadt Essen und des Ruhrgebietes sowie für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse", heißt es in einem Gutachten des Landschaftsverbandes Rheinland.

Wer­bung

Haltestelle "Karstadt Hauptverwaltung" wird erstmal bleiben

Vor einigen Jahren mietete die nordrhein-westfälische Landespolizei Flächen in dem Komplex. Die Immobilie gehörte laut WAZ zuletzt der insolventen Signa-Gruppe des einstigen Immobilien-Moguls René Benko. Was nun mit den leerstehenden Flächen wird, sei nicht bekannt.

Auch nach dem Wegzug der Galeria-Verwaltung wird es einen deutlichen Hinweis auf die Geschichte des Bürokomplexes geben: Die Bushaltestelle davor heißt weiterhin "Karstadt Hauptverwaltung". Eine Umbenennung ist laut Ruhrbahn aktuell nicht geplant./tob/DP/zb