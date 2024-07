GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 24,58 USD zu.

Das Papier von GameStop konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 24,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 24,70 USD. Bei 24,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 198.863 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,90 USD. 159,97 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,95 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,52 Prozent.

Die Zahlen des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 07.06.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 881,80 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 28,72 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.09.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,100 USD je GameStop-Aktie.

