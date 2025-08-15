DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro
RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal
GameStop im Fokus

GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend auf rotes Terrain

03.09.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GameStop. Zuletzt ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 23,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,20 EUR 0,45 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 23,29 USD abwärts. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 23,10 USD. Bei 23,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 805.794 GameStop-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,32 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,05 Prozent.

Am 10.06.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GameStop mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 881,80 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 732,40 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte GameStop am 09.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von GameStop.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,750 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

