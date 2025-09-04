GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Freitagnachmittag ins Plus

So bewegt sich GameStop

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 22,53 USD zu.

Das Papier von GameStop konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 22,53 USD. Bei 22,61 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 22,60 USD. Zuletzt wurden via New York 56.626 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 58,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 19,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ebenfalls ein EPS von -0,11 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 881,80 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 09.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.09.2026 wird GameStop schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

