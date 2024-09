GameStop Aktie News: GameStop am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 23,30 USD.

Das Papier von GameStop befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,6 Prozent auf 23,30 USD ab. Die GameStop-Aktie sank bis auf 23,16 USD. Bei 23,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 216.783 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 63,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 63,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,95 USD am 17.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GameStop veröffentlichte am 07.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 881,80 Mio. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von GameStop wird am 10.09.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 16.09.2025.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,100 USD je GameStop-Aktie stehen.

