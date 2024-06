GameStop Aktie News: GameStop präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Das Papier von GameStop legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 24,66 USD.

Die GameStop-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 24,66 USD. Die GameStop-Aktie legte bis auf 24,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,10 USD. Zuletzt wurden via New York 194.711 GameStop-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 63,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 159,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (9,95 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,65 Prozent.

GameStop gewährte am 07.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 881,80 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.09.2024 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,100 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

