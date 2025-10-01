GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) fällt am Mittwochnachmittag

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 298,53 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 298,53 USD. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 295,42 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 296,37 USD. Zuletzt wurden via New York 83.382 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 307,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 2,92 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,58 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 17.07.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 11,02 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 5,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

