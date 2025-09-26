GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,6 Prozent auf 295,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 296,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,71 USD. Zuletzt wechselten 54.667 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,25 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 46,01 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 USD.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,88 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

