GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 298,69 USD zu.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 298,69 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 299,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 294,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 268.892 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 87,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 5,88 USD je Aktie aus.

