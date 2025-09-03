DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.550 -0,3%
So bewegt sich GE Aerospace (ex General Electric)

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zieht am Donnerstagabend an

04.09.25 20:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 280,92 USD.

Um 20:06 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 280,92 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 281,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 275,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 246.575 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 281,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 76,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,02 Mrd. USD im Vergleich zu 9,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

