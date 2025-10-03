GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 298,05 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 298,05 USD. In der Spitze fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 298,02 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 299,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 42.898 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 25.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,25 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 USD.

Am 17.07.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

