GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Donnerstagabend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 299,25 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 299,25 USD. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 296,98 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,31 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.123 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 2,67 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 USD je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

