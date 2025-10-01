GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 301,04 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 20:07 Uhr bei der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 301,04 USD. Bei 302,00 USD erreichte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 295,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 296,37 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 203.660 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,25 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (159,47 USD). Mit Abgaben von 47,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,02 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,09 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,88 USD je Aktie belaufen.
