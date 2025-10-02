GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 300,10 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 300,10 USD ab. In der Spitze büßte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 299,50 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.840 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 307,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 USD belaufen.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,21 Prozent auf 11,02 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,88 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

