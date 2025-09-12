GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 289,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 289,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sogar auf 291,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,00 USD. Bisher wurden via New York 147.638 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 291,89 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 0,77 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 81,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 5,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

