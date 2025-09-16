GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag verlustreich

Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 290,35 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 290,35 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 290,16 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 292,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.899 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,47 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 45,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,43 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,90 USD je Aktie in den GE Aerospace (ex General Electric)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

