GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit roter Tendenz

22.09.25 16:11 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 298,12 USD.

GE Aerospace (ex General Electric)
255,00 EUR 4,50 EUR 1,80%
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 298,12 USD. Bei 298,09 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 300,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 92.011 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 303,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,51 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 17.07.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.10.2026 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

