Aktie im Fokus

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit positiven Vorzeichen

28.08.25 20:24 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 275,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
233,00 EUR -2,50 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 275,57 USD. Der Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 275,57 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.770 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 72,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

