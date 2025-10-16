GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Abend südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 299,23 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 299,23 USD. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 298,15 USD. Bei 301,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 183.404 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,25 USD erreichte der Titel am 25.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 2,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 46,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,40 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,02 Mrd. USD im Vergleich zu 9,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,89 USD je Aktie.

