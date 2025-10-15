GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) büßt am Abend ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 299,10 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 299,10 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 295,96 USD. Bei 301,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 184.272 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,25 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 2,65 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,02 Mrd. USD im Vergleich zu 9,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 5,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

