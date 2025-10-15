GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 303,70 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 303,70 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 304,95 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 301,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 55.257 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Bei 307,25 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 1,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 USD belaufen.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,02 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,09 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

