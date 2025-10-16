DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.678 ±0,0%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Nachmittag fester

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 300,83 USD nach oben.

GE Aerospace (ex General Electric)
257,50 EUR -2,00 EUR -0,77%
Um 15:52 Uhr wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 300,83 USD nach oben. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 302,00 USD. Bei 301,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 64.840 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,25 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 2,09 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 46,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,40 USD aus.

Am 17.07.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,02 Mrd. USD im Vergleich zu 9,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

