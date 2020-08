Gea Group baut durch Verlagerungen 160 Stellen in Deutschland ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea treibt den Umbau seines Produktionsnetzwerkes voran. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, will es die Produktion in Bodenheim bei Mainz bis Ende 2024 schließen. Stattdessen soll der polnische Standort Koszalin zum Kompetenzzentrum für Pumpen mit einer Investition von 30 Millionen Euro ausgebaut werden. Die Verlagerung von Produktionsstunden nach Polen führt in Deutschland zum Abbau von 160 Arbeitsplätzen bis 2024.

Rund 60 dieser Arbeitslätze sollen über die natürliche Fluktuation und Altersteilzeitlösungen abgebaut werden. Von der Schließung in Bodenheim sind 90 Produktionsmitarbeiter betroffen. Die sonstigen Funktionen wie Forschung & Entwicklung werden davon nicht berührt. Die Gea Group will einen Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Im Zuge der Optimierung des Produktionsnetzwerks hat Gea in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits mehrere Maßnahmen beschlossen und umgesetzt. Unter anderem wird die Produktion stärker internationalisiert, um näher am Kunden zu sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2020 09:08 ET (13:08 GMT)