Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Geely gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 2,09 EUR.

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:20 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 2,09 EUR. Die Geely-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,09 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.500 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,15 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 108,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,462 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,330 HKD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie erwirtschaftet. Geely hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,94 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Geely wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,58 CNY je Geely-Aktie.

