Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag verlustreich

So entwickelt sich Geely

06.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Geely gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 2,10 EUR ab.

Um 09:21 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 2,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 2,08 EUR. Bei 2,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 59.469 Geely-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 2,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2024 auf bis zu 1,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 35,37 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Geely-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,330 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,479 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 14.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,97 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 83,94 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,36 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Geely-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,56 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

